В Останкинском районе Москвы столкнулись автомобиль и трамвай

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В Останкинском районе столицы произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. В результате столкновения пострадала девушка - пассажирка автомобиля. Пострадавшую передали бригаде скорой помощи. По предварительным данным, водитель легковушки не уступил дорогу трамваю.

В Останкинском районе столицы столкнулись трамвай и легковой автомобиль. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В районе дома 1 "а" по улице 1-я Останкинская столкнулись трамвай №25 и легковой автомобиль марки Hyundai. В результате ДТП пострадала девушка - пассажирка автомобиля. Ее передали бригаде "скорой помощи". Движение трамваев временно приостановлено", - сказал он.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель иномарки. Он не уступил дорогу трамваю в зоне действия знака "Движение без остановки запрещено".