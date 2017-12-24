Глава парламента Турции предложил упростить визовый режим с Россией

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Председатель парламента Турции Исмаил Кахраман предложил упростить визовый режим с Россией.

Глава турецкого парламента Исмаил Кахраман предложил упростить визовый режим между Россией и Турцией. Как сообщил ТАСС, с такой просьбой он обратился к председателю российской Госдумы Вячеславу Володину.

"Мы хотели бы выступить с просьбой упростить визовый режим для граждан наших государств", - сказал он.

По словам Кахрамана, за последний год в области туризма между двумя странами наметился всплеск. Поток туристов из России в Турцию впервые превысил 4 миллиона человек. Председатель турецкого парламента напомнил, что 2019 года станет годом культуры и туризма в отношениях двух стран. Он выразил надежду, что этот факт будет способствовать укреплению отношений России и Турции. Также, по словам Кахрамана, турецкая сторона заинтересована в открытии культурного центра в Москве.