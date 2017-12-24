В понедельник Путин проведет встречу с руководством палат парламента

Теги: Политика путин совфед госдума президент россия парламент

Президент России Владимир Путин 25 декабря проведет традиционную встречу с руководителями Государственной Думы и Совета Федераций, а также с главами профильных комитетов. Планируется подвести итоги работы парламента и обсудить актуальные вопросы законопроектной деятельности.

Президент России Владимир Путин встретится в понедельник с руководством Госдумы и Совета Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, а также с руководителями профильных комитетов обеих палат.

"На встрече будут подведены итоги деятельности парламента страны, планируется обсудить актуальные вопросы законопроектной деятельности и приоритетные задачи на будущий год", - отметили в Кремле.