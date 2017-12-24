Украинское бюро Интерпола объяснило задержание Яценюка

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В украинском бюро Интерпола прокомментировали задержание экс-премьера Украины Арсения Яценюка в женевском аэропорту. По словам руководителя украинского отделения международной полиции Василия Неволи, данные события не связаны с поручениями Интерпола. Никакой информации о Яценюке в базах международной полиции нет.

Задержание экс-премьера Украины Арсения Яценюка не связано с поручениями Интерпола. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на руководителя украинского бюро международной полиции Василия Неволю.

По его словам, нет никаких поручений Интерпола или событий, требующих задержания Яценюка. Неволя подчеркнул, что в аэропорту Женевы произошла стандартная процедура паспортного контроля, после которой бывшего украинского премьера пропустили и ему позволили пересечь границу Швейцарии.

"События, которые произошли в аэропорту, никаким образом не связаны с наличием какой-то информации в базах данных Интерпола о Яценюке", - подчеркнул Неволя.

Накануне Яценюк был задержан в аэропорту Женевы. Сообщалось, что это произошло в связи с запросом России в Интерпол. После проверки документов бывший премьер был отпущен.