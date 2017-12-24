МВД: на несогласованную акцию в Москве пришли около 300 человек

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В ГУ МВД Москвы сообщили, что на несанкционированную акцию в Лермонтовском сквере пришли около 300 человек. В правоохранительных органах подчеркнули, что суд признал незаконным мероприятие. В отношении организаторов акции собран материал об административном правонарушении.

На признанное судом незаконным мероприятие в Лермонтовском сквере в столице пришли около 300 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД Москвы.

"В месте проведения мероприятия находилось около 300 человек, из которых примерно половина – представители СМИ и блогеры. В отношении организаторов мероприятия собран материал об административном правонарушении", - отметили в ведомстве.

В среду 20 декабря Мосгорсуд отменил решение совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы о проведении 24 декабря праздника "День свободных выборов", инициатором которого стал Илья Яшин. Таким образом, суд удовлетворил иск депутата муниципального округа Красносельский Алевтины Базеевой.