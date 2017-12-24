За выходные под колесами поездов в Подмосковье погибли шесть человек

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Под колесами поездов на Московской железной дороге за выходные погибли шесть человек. Среди погибших четыре женщины и двое мужчин. В связи с несчастными случаями Московское межрегиональное следственное управление на транспорте призвало граждан быть внимательными и не нарушать правила безопасности.

За выходные под колесами поездов на Московской железной дороге погибли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В субботу около 15:05 скоростной поезд "Москва-Белгород" сбил насмерть женщину 1940 года рождения, переходившую железнодорожные пути на Курском направлении МЖД. В этот же день около 16:50 на Казанском направлении электричка сбила неизвестного мужчину на платформе "Ильинская". В субботу вечером около 20:15 электропоезд "Александров-Москва" сбил насмерть женщину на пешеходном настиле станции "Сергиев Посад" Ярославского направления.

В воскресенье поезд "Москва-Брест" сбил мужчину 1991 года рождения. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Инцидент произошел около 1:00 на Белорусском направлении. Как сообщили ТАСС в транспортном управлении СКР, еще две женщины погибли в районе станции "Удельная" Казанского направления.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 13:40 при переходе путей в районе станции "Удельная" Казанского направления Московской железной дороги травмированы две женщины проходящим электропоездом сообщением "Москва-Голутвин". От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По всем несчастным случаям начаты доследственные проверки. По их результатам будут приняты процессуальные решения.