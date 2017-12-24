Десятикилометровая пробка образовалась на юго-востоке МКАД
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На юго-востоке МКАД образовалась пробка длиной 10 километров. Затор растянулся от улицы Верхние Поля до Каширского шоссе по внутренней стороне кольцевой дороги. Дорога в пробке займет 1 час 53 минуты, вместо привычных 10 минут без пробок.
На внутренней стороне МКАД образовался затор длиной 10 километров. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на сервис "Яндекс.Пробки".
Затор растянулся от улицы Верхние Поля до Каширского шоссе. Время в пути по данному участку займет 1 час 53 минуты вместо привычных 10 минут без пробок.