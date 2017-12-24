Десятикилометровая пробка образовалась на юго-востоке МКАД

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На юго-востоке МКАД образовалась пробка длиной 10 километров. Затор растянулся от улицы Верхние Поля до Каширского шоссе по внутренней стороне кольцевой дороги. Дорога в пробке займет 1 час 53 минуты, вместо привычных 10 минут без пробок.