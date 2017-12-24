В ДТП на северо-западе Нигерии погибли 11 подружек невесты

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В нигерийском городе Кано в аварию попал автомобиль, перевозивший подружек невесты и саму девушку, выходившую замуж. Погибли 11 подружек невесты. Восемь девушек скончались на месте, еще три – в больнице. Водитель и еще три девушки получили ранения.

В нигерийском городе Кано в аварию попал автомобиль, перевозивший невесту и подружек невесты. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на местную полицию.

В результате ДТП погибли 11 подружек невесты. Восемь девушек скончались на месте, еще трое – в больнице. Водитель и еще три девушки получили ранения.

Аварий произошла в субботу вечером. Как сообщили в полиции, водитель автомобиля потерял управление и врезался в шлагбаум. По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости.