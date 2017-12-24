Песков: послание Путина Федеральному собранию состоится до выборов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что послание Владимира Путина Федеральному Собранию состоится до выборов главы государства. При этом конкретной даты он не назвал.

Послание президента Федеральному Собранию состоится до выборов 2018 года. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Будет до выборов", - сказал Песков.

Президент России Владимир Путин 25 декабря проведет традиционную встречу с руководителями Государственной Думы и Совета Федераций, а также с главами профильных комитетов. Планируется подвести итоги работы парламента, обсудить актуальные вопросы законопроектной деятельности, а также приоритетные задачи на будущий год.