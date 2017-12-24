Умер лингвист, доказавший подлинность "Слова о полку Игореве"

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Лингвист, академик РАН, лауреат Государственной премии Андрей Зализняк умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава. Прощание с Зализняком, вероятно, пройдет в академии наук.

На 83-м году жизни умер знаменитый лингвист, академик РАН Андрей Зализняк. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава.

Зализняк был известен своими работами по русскому словообразованию и акцентологии. Лингвист изучал древние контакты славянских и иранских языков. Зализняк заложил основы изучения древненовгородского диалекта по материалам берестяных грамот, доказал подлинность "Слова о полку Игореве". Являлся автором "Грамматического словаря русского языка", который послужил основой почти для всех компьютерных программ автоматического морфологического анализа, в том числе в информационном поиске и машинном переводе.

Как сообщил агентству "РИА Новости" декан исторического факультета МГУ Иван Тучков, прощание с Андреем Зализняком скорее всего пройдет в Российской академии наук.