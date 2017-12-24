В результате пожара в квартире в Зеленограде погиб человек

Теги: зеленоград пожар погибшие пострадавшие Происшествие

В одной из квартир многоэтажного дома в Зеленограде произошел пожар. По данным столичного управления МЧС, один человек погиб, десятерых удалось спасти. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожар ликвидирован.

В результате пожара в квартире многоэтажного дома в Зеленограде погиб человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, тело погибшего было обнаружено при тушении пожара. В настоящее время возгорание ликвидировано, его площадь составила 30 квадратных метров. В пресс-службе ГУ МЧС Москвы отметили, что пожарным удалось спасти десять человек.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшей и вышерасположенных квартир были спасены 10 человек, а также выведены 7 человек", - говорится в сообщении.