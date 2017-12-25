Мутко объявил о временном уходе с поста главы РФС

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Вице-премьер России Виталий Мутко объявил о приостановлении деятельности на посту президента на заседании исполкома РФС. Исполняющим обязанности главы организации назначен генеральный директор Союза Александр Алаев.

Вице-премьер Виталий Мутко объявил о временном уходе с поста президента Российского футбольного союза (РФС), передает ТАСС со ссылкой на источник, находящийся на заседании исполкома организации.

Исполняющим обязанности главы РФС назначен генеральный директор организации Александр Алаев.

По словам вице-президента РФС Сергея Анохина, Мутко пошел на такой шаг из-за судебных разбирательств.

"Виталий Леонтьевич приостановил свою деятельность в связи с судебными разбирательствами против Макларена и других людей, которые пытаются опорочить его честное имя", - приводит его слова "Чемпионат.com".

На прошлой неделе сообщалось, что Мутко подаст в отставку с поста главы РФС в ходе заседания исполкома. По информации СМИ, его добровольный уход связан с допинговым скандалом, который "возможно, коснется и футбола".