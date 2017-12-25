Путин обсудил с Совбезом сирийское урегулирование

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Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности тему сирийского урегулирования и подготовку Конгресса сирийского национального диалога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин в Кремле встретился с постоянными членами Совета безопасности, передает "ТВ Центр".

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главная тема - сирийское урегулирование и подготовка к конгрессу Национального диалога арабской республики, который пройдёт в Сочи в конце января.

Кроме того, на оперативном совещании Совбеза обсудили текущие социально-экономические вопросы России.