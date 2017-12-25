306 на 74: Киев и Донбасс договорились об обмене пленными

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Киев и республики Донбасса договорились об обмене пленными. Украинские власти уже подтвердили, что это произойдет 27 декабря.

Обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском состоится 27 декабря. О согласовании его условий сообщил патриарх Московский Кирилл, передает "ТВ Центр".

Переговоры между лидерами ДНР, ЛНР и движения "Украинский выбор" состоялись в московском Даниловом монастыре при посредничестве предстоятеля Русской Церкви. Первый этап обмена пленными в канун Нового года и православного Рождества предполагает освобождение 306 ополченцев Донбасса и 74 военнослужащих ВСУ. Стороны выражают надежду, что вскоре после этого состоится и обмен по принципу "все на всех".

"Сегодня мы смогли подвести черту под этой очень непростой работой. Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдёт, положит начало этому процессу. Потому что в списки не вошли все те, кто ещё некоторое время будет находиться в плену. Но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении", - сказал патриарх Кирилл.