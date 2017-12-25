В "Кучино" привезли факел для утилизации свалочного газа

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На полигон "Кучино" в Балашихе доставили второй факел для утилизации свалочного газа. Монтаж агрегата займет несколько дней.

На полигон "Кучино" в Балашихе привезли большой высокотемпературный факел, который будет обезвреживать свалочный газ. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Территорию начнут рекультивировать весной будущего года, и сейчас необходимо уничтожить газ от отходов, чтобы он не шёл на город.

Дополнительные скважины уже готовы. Новый факел, который будет собирать вредные испарения, способен утилизировать 2,5 тысячи кубических метров свалочного газа в час - именно столько выделяется на полигоне. Температура сгорания такова, что в атмосферу загрязняющие вещества не попадут. Отрегулировать всю систему планируют до конца года.

Полигон был закрыт в июне этого года после того, как жители Балашихи во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным пожаловались на неприятный запах. Власти Подмосковья выделили более 200 миллионов рублей на экстренные работы по дегазации полигона.