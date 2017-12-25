Физики МГУ протестировали квантовый телефон

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В МГУ продемонстрировали новую перспективную разработку - квантовый телефон. Не отличаясь стильным дизайном, он имеет неоспоримое преимущество перед всеми остальными гаджетами. Его невозможно прослушать. Пока привилегией - иметь полностью защищённую телефонную связь - будут пользоваться сотрудники университета: ректор и декан.

Это не инсталляция, не произведение современного искусства. Это вообще из области сенсаций - квантовый телефон! Ничего подобного нет нигде в мире, утверждают на физфаке МГУ, передает "ТВ Центр".

"Особенность квантовой связи в том, что эту связь нельзя перехватить. Она является суперзакрытой связью, и квантовые технологии позволяют сделать так, что с точки зрения физики нельзя эту связь нарушить или влезть в неё, расшифровать передачу информации", - рассказал декан физического факультета, профессор МГУ Николай Сысоев.

На первый взгляд выглядит и работает всё довольно обычно. Компьютер, дополненный оптоэлектронным модулем. Модуль, в свою очередь, по оптоволоконному каналу соединен с сервером.

"Оболочка представлена на этом экране. Она очень напоминает Skype. Нажимаем кнопочку "Вызов", снимаем трубочку, говорим - и на приемном конце надо снять трубочку и нажать соответствующую кнопочку. Вот сейчас я разговариваю в режиме квантового защищенного канала связи", - показал заведующий лабораторией квантовых, оптических технологий физического факультета МГУ, профессор Сергей Кулик.

При этом связь с абонентом будет зашифрована на квантовых ключах.

"Для выработки секретного квантового ключа требуется не более пяти минут. После того, как секретный квантовый ключик сформирован, он может использоваться для защиты коммуникаций, и в дальнейшем он будет с регулярностью менять на новый квантовый ключ, обеспечивая беспрецедентную секретность", - пояснил руководитель центра научных исследований и перспективных разработок компании Владимир Елисеев.

Если программа почувствует вмешательство извне, она тут же отреагирует, будет сформирован новый квантовый ключ. Вообще квантовые технологии сейчас активно развиваются во всем мире. На физфаке МГУ для этого создан целый центр, в котором около сорока молодых ученых. Они не сомневаются, что их разработки будут востребованы. Особенно в тех областях, где конфиденциальная информация ценится дороже золота. Это актуально и для банковской сферы, и для спецслужб, и для Минобороны. Впрочем, эксперименты пока решили начать с себя.

"До конца года мы поставим этот телефон для связи между двумя кабинетами - кабинетом ректора и кабинетом декана - для демонстрации достижений Московского университета", - сообщил Сысоев.

Не исключено, считают на физфаке МГУ, вскоре весь мир будет использовать подобную связь. А лет через пять, возможно, будет создан и квантовый компьютер, позволяющий совершать суперскоростные вычисления.

Юлия Богоманшина, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр".

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