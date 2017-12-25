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Ксения Собчак подала в ЦИК документы на выдвижение в президенты от "Гражданской инициативы". В субботу съезд партии принял решение о выдвижении кандидатуры телеведущей на выборы в 2018 году.

Телеведущая Ксения Собчак подала в Центризбирком документы на выдвижение в президенты России от партии "Гражданская инициатива". Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу съезд партии принял решение о выдвижении кандидатуры Собчак на президентские выборы в 2018 году. Делегаты также проголосовали за включение телеведущей в состав руководства "Гражданской инициативы", избрав ее членом федерального политсовета.

Кроме того, съезд Партии добрых дел выдвинул кандидатом в президенты журналистку Екатерину Гордон. "Была выдвинута. Съезд был 23 декабря в субботу. Единогласно", - сказал лидер партии Андрей Кириллов.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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