Путин принял отставку губернатора Воронежской области Гордеева
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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева по собственному желанию и назначил его полпредом президента в ЦФО. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Гусев.
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, информация размещена на сайте Кремля.
"Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Воронежскую область Гордеев возглавлял с 2009 года. Также указом президента Гордеев назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
Мэр Воронежа Александр Гусев назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона.
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