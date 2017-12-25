Путин принял отставку губернатора Воронежской области Гордеева

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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева по собственному желанию и назначил его полпредом президента в ЦФО. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Гусев.