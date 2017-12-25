14:28, 25 декабря 2017

Путин принял отставку губернатора Воронежской области Гордеева

Теги:  путин  губернатор  Отставка  воронеж

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева по собственному желанию и назначил его полпредом президента в ЦФО. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Гусев.

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, информация размещена на сайте Кремля.

"Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Воронежскую область Гордеев возглавлял с 2009 года. Также указом президента Гордеев назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

Мэр Воронежа Александр Гусев назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона.

 

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