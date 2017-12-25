Путин сменил полпредов в двух федеральных округах

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Владимир Путин в понедельник сменил полпредов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Представителем президента в СЗФО назначен экс-полпред в ЦФО Александр Беглов. Его сменил на этом посту отправленный в отставку губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. Полпред в СЗФО Николай Цуканов назначен помощником президента.

Владимир Путин освободил от должности полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова. Указ опубликован на сайте Кремля.

Этим же документом Цуканов назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления. Новым полпредом в СЗФО стал Александр Беглов. Ранее он занимал должность представителя президента в Центральном федеральном округе.

Полпредом в ЦФО назначен экс-губернатор Воронежской области Алексей Гореев. В понедельник Путин принял его отставку.