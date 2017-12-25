Россия снимет ограничения на поставки чая из Шри-Ланки

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Россельхознадзор снимет временные ограничения на поставки чая из Шри-Ланки с 30 декабря. Ранее ведомство ввело запрет на ввоз растительной продукции из этой страны из-за выявленного в партии чая капрового жука.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о скором снятии ограничений на поставки чая из Шри-Ланки. Об этом сообщает Газета.ru.

"По итогам переговоров принято решение под гарантии карантинной службы Шри-Ланки снять временные ограничения на поставки всей растительной продукции из Шри-Ланки с 30 декабря 2017 года", - сказал Данкверт.

Ранее в декабре Россельхознадзор ввел ограничение на ввоз чая из Шри-Ланки из-за выявленного в партии капрового жука. Данное насекомое является одним из самых опасных в мире среди многоядных вредителей запасов продукции растительного происхождения.