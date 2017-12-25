Автобус въехал в подземный переход в Москве: 4 человека погибли

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Рейсовый автобус въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, погибли четыре человека и еще более 10 ранены. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

Рейсовый автобус въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте в столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У станции метро Славянский Бульвар автобус въехал в подземный пешеходный переход. pic.twitter.com/JG3RnFKEL8 — Тот самый Мартин (@martin_camera) 25 декабря 2017 г.

"На Славянском бульваре рейсовый автобус въехал в подземный уличный переход", - говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, в результате происшествия погибли четыре человека и еще более 10 ранены. На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства аварии.