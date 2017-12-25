Названы самые читаемые статьи русскоязычной "Википедии"

Теги: Общество интернет россия

Самыми читаемыми в этом году в русский "Википедии" стали статьи о России, а также о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.

Сотрудники "Википедии" составили рейтинг самых читаемых статей русскоязычного раздела интернет-энциклопедии в 2017 году. В топе – материалы про президента России Владимира Путина, его американского коллегу Дональда Трампа и биткоин, сообщает "МИР24".

Также посетители ресурса интересовались сериалом "Игра престолов" и императрицей Екатериной II.

Ранее "Яндекс" назвал самые популярные запросы россиян в 2017 году. Среди них "криптовалюта", "спиннер" и "iPhone X".