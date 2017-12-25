В Воронеже горит склад мототехники на площади 1000 кв. метров

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В Воронеже горит склад мототехники на площади тысяча квадратных метров. Пожар тушат с земли и автолестниц, кроме того, к месту возгорания направлен пожарный поезд. Тушение проводится по повышенному номеру сложности.

В Воронеже произошел сильный пожар на складе китайской мототехники, огонь распространился на тысячу квадратных метров, сообщает ТАСС.

Склад находится на улице Латненская в Советском районе города. По соседству расположены склад мебельной фабрики и склад с зернометателями. Тушение проводится по повышенному номеру сложности. С огнем борются 73 человека с земли и автолестниц, а также 21 единица техники. Кроме того, к месту возгорания направлен пожарный поезд.

Погибших и пострадавших нет. По факту пожара воронежская полиция начала проверку. Причина возгорания устанавливается. К горящему складу направлены специалисты Роспотребнадзора для замера уровня концентрации вредных веществ в воздухе.

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