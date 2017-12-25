Число жертв ДТП с автобусом в Москве возросло до пяти человек
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Количество погибших в результате аварии с автобусом у станции метро "Славянский бульвар" в столице возросло до пяти человек. Ранее говорилось о четырех жертвах и более 10 пострадавших. В понедельник рейсовый автобус въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте.
Число погибших в результате ДТП с автобусом у станции метро "Славянский бульвар" в столице увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее говорилось о четырех жертвах и более 10 пострадавших.
"Количество погибших в результате ДТП с рейсовым автобусом на "Славянском бульваре" выросло до пяти", - говорится в сообщении.
По данным источника, в настоящее время рассматриваются две версии аварии: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза.
В понедельник рейсовый автобус въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте в столице. На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства аварии.
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