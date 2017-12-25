Видео наезда автобуса на людей у метро "Славянский бульвар" в Москве

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В понедельник днем рейсовый автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в столице. По последним данным, в результате аварии погибли пять человек и еще более 10 пострадали. В интернете появилась видеозапись данного происшествия.

В интернете появилась видеозапись наезда автобуса на людей в подземном переходе у станции метро "Славянский бульвар" в столице. Об этом сообщает TVC.ru.

В понедельник рейсовый автобус въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте в Москве. По последним данным, в результате аварии погибли пять человек и еще более 10 пострадали. В настоящее время рассматриваются две версии аварии: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза.

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