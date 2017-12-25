Глава Минфина дал прогноз по инфляции

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Инфляция в России в 2017 году составит до 2,5-2,6%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что инфляция в России по итогам 2017 года составит 2,5-2,6%. Об этом сообщает "Газета.Ru".

"Мы видим снижение инфляции. В этом году будет 2,5-2,6%, вообще это исторический минимум", - сказал он.

Силуанов также отметил, что рост реальных зарплат в России в следующем году составит 4,1%.

23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что уровень бедности в стране надо снижать. По его словам, ее масштабы унизительны. Глава государства подчеркнул, что опираясь на рост экономики необходимо таргетировать бедность, как это было с инфляцией.