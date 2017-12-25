Собянин: власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим в ДТП с автобусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ДТП с участием автобуса на Славянском бульваре. По его словам, власти столицы оказывают срочную помощь пострадавшим.