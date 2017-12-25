15:40, 25 декабря 2017

Собянин: власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим в ДТП с автобусом

Теги:  собянин  помощь  Происшествие  москва  дтп

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ДТП с участием автобуса на Славянском бульваре. По его словам, власти столицы оказывают срочную помощь пострадавшим.

Власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом на Славянском бульваре. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на страницу мэра Москвы в соцсети "ВКонтакте".

 

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