Собянин прибыл к месту ДТП с автобусом на западе Москвы
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К месту ДТП с автобусом на западе Москвы прибыл мэр города Сергей Собянин. Он осмотрел место происшествия. По словам главы города, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Также он распорядился проверить весь автобусный парк.
Мэр Москвы Сергей Собянин приехал к месту ДТП на западе города. Там ранее автобус въехал в подземный переход станции метро "Славянский бульвар". Об этом сообщает РИА Новости.
Глава города осмотрел место аварии и направился в сторону оперативного штаба.
По его словам, в крайне тяжелом состоянии находятся два человека, передает ТАСС.
Также мэр Москвы распорядился провести проверку всего автобусного парка. "Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Мы проведем тщательное расследование", - сказал он.
Вместе с Собяниным на место аварии приехали заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков и заместитель мэра города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Также на место прибыл начальник столичной полиции Олег Баранов.
Ранее в понедельник автобус въехал в подземный переход станции метро "Славянский бульвар" на Кутузовском проспекте в Москве. В результате погибло не менее пяти человек. Еще более десяти пострадали. Водителя задержали.
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