Появилось новое видео наезда автобуса на пешеходов в Москве

Автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве

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В соцсетях появилось видео наезда автобуса на пешеходов на "Славянском бульваре" в Москве. На записи видно, как автобус протаранил группу людей, заехав в переход.