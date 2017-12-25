16:19, 25 декабря 2017

Появилось новое видео наезда автобуса на пешеходов в Москве

Теги:  автобус  Происшествие  москва

В соцсетях появилось видео наезда автобуса на пешеходов на "Славянском бульваре" в Москве. На записи видно, как автобус протаранил группу людей, заехав в переход.

В распоряжении паблика Mash оказалось видео, на котором запечатлен момент ДТП на Славянском бульваре в Москве. Запись сделана с камеры видеонаблюдения, которая закреплена на другой стороне Кутузовского проспекта.

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