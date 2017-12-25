Полиция не рассматривает версию теракта как причину ДТП в Москве

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Полиция не рассматривает версию о теракте в качестве причины ДТП с рейсовым автобусом на Славянском бульваре в Москве. По данным столичного ГУ МВД, в настоящее время рассматриваются две версии случившегося: ошибка водителя и неисправность автобуса.

Полиция не рассматривает версию теракта в качестве причины наезда автобуса на пешеходов на Славянском бульваре в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

"В ходе проверки рассматриваются следующие версии произошедшего: водитель не справился с управлением и неисправность транспортного средства. Водитель задержан, с ним работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

В понедельник рейсовый автобус въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте в столице. Погибли пять человек, еще более десяти пострадали. На месте работают сотрудники полиции.