Роскомнадзор потребует объяснить блокировку аккаунтов Кадырова
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Роскомнадзор направит запрос в Facebook и Instagram с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов Рамзана Кадырова. Ранее глава Чечни отметил, что остался доволен произошедшим. По его мнению, это было сделано по указанию властей США.
Роскомнадзор направит запрос в социальные сети Facebook и Instagram с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Если социальные сети не разъяснят в ближайшее время причину блокировки, то такой запрос будет направлен", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что аккаунты Кадырова в Facebook и Instagram оказались заблокированы. Однако глава Чечни отметил, что остался доволен произошедшим. По его мнению, это было сделано по указанию властей США.
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