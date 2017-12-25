Следственный комитет возбудил дело по факту ДТП с автобусом в Москве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Москве. По данным СКР, водитель заявил, что транспортное средство начало движение самостоятельно. Тормозная система не сработала, несмотря на попытки остановить автобус.

По факту ДТП с участием рейсового автобуса возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

"Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи ГСУ СКР Москвы. Начат допрос водителя автобуса. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным департамента здравоохранения Москвы, число пострадавших в ДТП возросло до 11 человек. Девять из них госпитализированы, еще двоим помощь оказали на месте. Для эвакуации пострадавших была задействована санитарная авиация.

В понедельник рейсовый автобус въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте в столице. Погибли пять человек, еще более десяти пострадали. На месте работают сотрудники полиции.