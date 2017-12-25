ЦИК отказал в регистрации группы в поддержку выдвижения Полонского в президенты

Теги: Полонский памфилова цик выборы 2018

ЦИК России не стал регистрировать группу избирателей для поддержки самовыдвижения предпринимателя Сергея Полонского кандидатом в президенты России. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиломой, бизнесмен еще может исправить ситуацию до 7 января 2018 года.

Центризбирком России отказал в регистрации созданной для поддержки самовыдвижения предпринимателя Сергея Полонского кандидатом в президенты группе избирателей. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, неустранимых оснований для отказа предпринимателю в участии в президентских выборах нет. Недочеты с инициативной группой до 7 января ещё можно исправить, информирует РИА Новости.

"Сергей Юрьевич, у вас судимости вашей нет - этой претензии, то есть необратимой, по которой мы бы вам могли отказать, нет. Все эти недостатки вы можете, ещё есть время, вы их можете исправить. Можете группу собрать, чтобы у вас было не менее 500 человек. Это право за вами, ваше желание - если захотите, до 7 января у вас ещё время есть", - отметила Памфилова в ходе заседания ЦИК.

Накануне бизнесмен Сергей Полонский был выдвинут инициативной группой в президенты России.

О том, что он собрался баллотироваться в президенты, стало известно в ноябре. О своих намерениях предприниматель заявил после заседания Мосгорсуда, где рассматривалась законность приговора бизнесмену и его пособникам по делу о мошенничестве более чем на 2,6 миллиарда рублей.

12 июля Сергей Полонский был признан виновным по делу о хищении более 2,6 миллиарда рублей при строительстве двух жилых комплексов в столице и приговорен к пяти годам лишения свободы. От наказания его освободили в связи с истечением срока давности.

Читайте также:

Полонский после освобождения намерен "перевернуть мир"