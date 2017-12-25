Водитель наехавшего на толпу автобуса дал показания следователям

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В Москве расследуют обстоятельства страшного ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого погибли люди. В разгар дня на западе столицы многотонная машина буквально влетела в подземный переход, подмяв под себя ничего не подозревающих пешеходов. Четыре человека погибли на месте.

Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала: автобус, стоящий на остановке вдруг начинает движение. Но не на дорогу – на тротуар. Машина набирает скорость и уезжает в подземный переход. Люди, идущие по лестнице, несущийся на них автобус не видели. Он выскочил прямо на них. Времени отбежать в сторону ни у кого просто не было, передает "ТВ Центр".

Это подземный переход через широкий Кутузовский проспект. Рядом станция метро "Славянский бульвар". По этим причинам в момент аварии людей на лестнице было много. Автобус затормозил, лишь врезавшись в свод перехода.

На место аварии прибыли все экстренные службы города. Пострадавших эвакуировали, в том числе на медицинских вертолетах. Самая главная сложность заключалась в том, как достать людей, оказавшихся под автобусом. Просто поднять его и сделать это быстро в данной ситуации оказалось невозможным. Спасатели работали вручную.

"В институт было доставлено трое пострадавших, они были эвакуированы вертолётами. Состояние их тяжелое. Сейчас мы проводим обследования, часть обследований уже проведена. По ним будет сформирован план лечебных мероприятий дальнейший. Я сейчас не буду говорить по каждому пациенту, но сделаны и компьютерная томография, и ультразвуковые исследования", - сообщил директор института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Чтобы проконтролировать работу экстренных служб, на место трагедии приехал мэр Москвы. Несмотря на то, что точные причины пока неизвестны, принято решения внепланово проверить все автобусные парки столицы.

"Сейчас выясняем причины происшествия. Дал поручения проверить все автобусные парки, контрольные службы по выпуску подвижного состава. Сочувствую погибшим и пострадавшим. Вся необходимая помощь им будет немедленно оказана. Дальше проведем расследование и, конечно, виновные должны быть наказаны", - отметил Собянин.

О водителе автобуса известно, что зовут его Виктор Тихонов. Ему 58 лет. В транспортной компании сообщили, что в пассажирских перевозках он уже 30 лет. Утром перед выходом на маршрут прошел, как всегда, медицинский осмотр. Был трезв. В аварии мужчина получил ранения, но при этом может давать показания. По имеющейся информации, рассказал, что стоял на конечной остановке. Хотел немного проехать вперед, чтобы освободить место для другого автобуса. Снял машину с ручника, и она поехала. Коробка передач – автоматическая. Остановить машину он не смог.

Водитель также добавил, что в понедельник впервые сел за руль конкретно этого автобуса, а также сообщил, что под педаль могла закатиться бутылка с водой.

Чтобы достать автобус из подземного перехода, пришлось задействовать специальный тягач. Сама машина двигаться не может. Первым делом ее отправят на техническую экспертизу, чтобы выяснить, могла ли именно техническая неисправность стать причиной трагедии.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"