ЦИК отказал Навальному в участии в президентских выборах

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Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группы в поддержку выдвижения кандидатом на пост президента Алексея Навального. Против участия оппозиционера в выборах проголосовали 12 членов комиссии.

Центризбирком отказал в регистрации группе избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидатом в президенты Алексея Навального. Такое решение было принято на заседании ЦИК.

Как отметили в комиссии, в отношении Навального не погашена судимость за преступление, которое относится к числу тяжких. Участие в выборах в этом случае возможно только спустя 10 лет с момента погашения или снятия судимости.

Навальный, когда ему дали слово, начал с того, что он не любит Центральную избирательную комиссию, как и она его. Оппозиционер подчеркнул, что Европейский суд по правам человека признал приговор в его отношении сфальсифицированными, а ЦИК не допускает его к выборам потому, что он является единственным кандидатом, который говорит правду о происходящем в стране. Политик отметил, что решение о недопуске его к выборам лишит возможности голосовать миллионы его сторонников.

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала Навального не монополизировать право на оппозиционность. В комиссии также подчеркнули, что ЕСПЧ не имеет права отменять решения национальных судебных властей. Таким образом участие политика в выборах будет возможно только после повторного рассмотрения его дела в России и отмены приговора.