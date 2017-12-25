Власти Москвы окажут помощь семьям погибших в ДТП с автобусом

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Столичные власти по поручению мэра Сергея Собянина помогут в организации похорон семьям погибших в аварии на "Славянском бульваре". Также будет оказана материальная помощь пострадавшим и семьям погибших в результате ДТП.

Власти Москвы окажут материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в результате ДТП с участием автобуса на Кутузовском проспекте, сообщил ТАСС в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Мэр дал распоряжение, и это распоряжение уже ложится на бумагу, об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Со всеми пострадавшими - всего госпитализировано 9 человек - работают сотрудники социальной помощи", - сказал он.

Кроме того, власти Москвы помогут в организации похорон семьям погибших в аварии, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В понедельник рейсовый автобус въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте в столице. Погибли пять человек, еще более десяти пострадали. На месте работают сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.