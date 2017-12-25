ЦИК отказал в регистрации Олега Лурье на выборах президента

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Центризбирком России отказал в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения на выборы президенты России журналиста Олега Лурье из-за судимости потенциального кандидата.

Журналист Олег Лурье не сможет продолжить участие в выборах президента из-за непогашенной судимости. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в ЦИК России.

Как пояснил член ЦИК Борис Эбзеев, Лурье был осужден на четыре года и освободился из мест заключения в 2011 году. "Преступление, которое было инкриминировано заявителю и подтверждено приговором суда, относится к числу тяжких. В этой связи у ЦИК нет никакой возможности удовлетворить ходатайство Олега Анатольевича и зарегистрировать группу, которая приняла решение о его выдвижении", - сказал он.

По закону гражданин, осужденный за тяжкое преступление, не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости.