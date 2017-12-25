Власти Москвы проверят все автобусы до утра 26 декабря

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Власти столицы закончат проверку технического состояния всех автобусов на внутригородских маршрутах утром 26 декабря. Об этом сообщили департаменте транспорта Москвы. Это произойдет, несмотря на то, что ДТП на Кутузовском проспекте произошло с подмосковным перевозчиком.

После крупного смертельного ДТП на Кутузовском проспекте, власти Москвы проверят техническое состояние всех автобусов на внутригородских маршрутах до утра 26 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-аккаунт столичного департамента транспорта.

"До 05:00 завтрашнего дня все автобусы Москвы на внутригородских маршрутах будут дополнительно проверены по техническому состоянию, несмотря на то, что ДТП было с подмосковным перевозчиком", - отмечается в сообщении.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Москве. По данным СКР, водитель заявил, что транспортное средство начало движение самостоятельно. Не сработала тормозная система, несмотря на попытки остановить автобус.

По данным департамента здравоохранения Москвы, число пострадавших в ДТП возросло до 11 человек. Девять из них госпитализированы, еще двоим оказали помощь на месте. Для эвакуации раненных была задействована санитарная авиация.

Крупное смертельное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в понедельник. Автобус филиала "Мострансавто" въехал в подземный переход станции метро "Славянский бульвар". Погибли от четырех до пяти человек. Среди них один ребенок. В связи с трагедией мэр Москвы Сергей Собянин распорядился провести проверку всего автобусного парка.

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