В ДНР рассчитывают на позитивный исход по обмену пленными в Донбассе

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Власти Донецкой народной республики надеются, что Киев выполнит взятые на себя обязательства по обмену пленными. Об этом заявил представитель ДНР Денис Пушилин. Первый этап этой операции намечен на 27 декабря.

Намеченный на 27 декабря обмен пленными готовился почти полтора месяца. Стороны долго не могли согласовать дату, место, а, главное, списки обмениваемых лиц. Найти общий язык удалось при участии Русской православной церкви. Заключительный этап переговоров прошел в Свято-Даниловом монастыре, где и объявили его результаты. Киев вернет Донецку и Луганску 306 человек, непризнанные республики освободят 74 украинских военнопленных.

"Сегодня мы смогли подвести черту под этой очень непростой работой. Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдёт, положит начало этому процессу. Потому что в списки не вошли все те, кто ещё некоторое время будет находиться в плену. Но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении", - отметил патриарх Кирилл.

Последний известный обмен пленными состоялся год назад – в декабре 2016 года. Киев освободил двоих человек, вернув одного военнослужащего. После этого процесс, которого требуют минские соглашения, был заморожен. Украина, часто под видом ополченцев, выдавала людей, арестованных по надуманным обвинениям, и никакого отношения к сопротивлению не имеющих. А настоящие защитники Донецка и Луганска после пыток в СБУ возвращались инвалидами. Глава ДНР Александр Захарченко выразил надежду, что в предстоящем обмене Украина выполнит свои обязательства.

"Люди просидели больше трех лет в плену. На самом деле, это, действительно, очень святое дело, потому что, возвращаясь домой, они будут благодарить и церковь, и власть, которая смогла это организовать. И, самое главное, мы покажем, что мы готовы к тем конструктивным вопросам, которые касаются обмена пленных и установления нормального, спокойного перемирия, которое должно на нашей земле рано или поздно воцарится", - заявил он.

Предстоящий обмен во многом стал возможен благодаря Владимиру Путину. 15 ноября в Новоиерусалимском монастыре помочь возобновить процесс освобождения пленных, президента попросил представитель Украины по гуманитарным вопросам в "Минске" Виктор Медведчук. Обращение российского лидера к главам непризнанных республик сдвинуло вопрос с мертвой точки. Особенно важным было провести обмен до новогодних праздников.

"Это, действительно, большое дело. Это высокого уровня гуманитарный вопрос, который мы разрешили. И хочу верить в то, что в будущем вопросы мирного урегулирования ситуации на востоке Украины будем продолжать тоже путем переговоров", - сказал Медведчук.

Украинская сторона демонстрирует серьезность своих намерений. Однако на линии соприкосновения по-прежнему неспокойно, несмотря на новогоднее перемирие. Хотя обстрелы уже не такие интенсивные, как на прошлой неделе. За минувшие сутки ВСУ выпустила по окраинам Донецка 20 снарядов. А в армии ДНР заявляют, что в республику проникла группа украинского спецназа, цель которой – организация диверсий.

Александр Огородников, "ТВ Центр".