Шойгу сообщил о завершении строительства военных объектов в Арктике

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Министерство обороны России завершило беспрецедентное по масштабам строительство военных объектов в Арктике. Как заявил глава ведомства Сергей Шойгу, ни одно государство за всю историю освоения региона не строило такого количества объектов в таком оснащении и с подобными возможностями по энергосбережению и вооружению.