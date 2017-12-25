Шойгу сообщил о завершении строительства военных объектов в Арктике
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Министерство обороны России завершило беспрецедентное по масштабам строительство военных объектов в Арктике. Как заявил глава ведомства Сергей Шойгу, ни одно государство за всю историю освоения региона не строило такого количества объектов в таком оснащении и с подобными возможностями по энергосбережению и вооружению.
Министерство обороны завершило строительство военных объектов в Арктике. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу Минобороны Сергея Шойгу.
"Мы завершили фактически строительство в Арктике. За всю историю освоения Арктики такого количества объектов, в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство", - сказал он.