Мэрия опубликовала список погибших и пострадавших в ДТП на западе Москвы
Мэрия Москвы опубликовала список жертв и пострадавших в ДТП с участием автобуса на Кутузовском проспекте на западе столицы. В результате трагедии погибли четверо, еще 11 человек пострадали.
Сайт мэрии Москвы опубликовал список погибших и пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте в столице.
В сообщении говорится, что получить психологическую помощь и узнать информацию об обстановке можно по телефонам горячей линии.
"В больницах города сейчас находятся девять человек, пострадавших в дорожной аварии на Кутузовском проспекте. Еще двое отказались от госпитализации. Четыре человека погибли на месте. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы", - отмечается на портале.
По словам директор НИИ имени Склифосовского Сергея Петрикова, трое из числа пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии. "В институт было доставлено трое пострадавших, они были эвакуированы вертолетами. Двое мужчин и одна женщина. Состояние их тяжелое", - приводит его слова ТАСС.
ДТП произошло у станции метро "Славянский бульвар" 25 декабря. Автобус филиала "Мострансавто" въехал в подземный переход станции. Погибли четыре человека. Среди них один ребенок. В связи с трагедией мэр Москвы Сергей Собянин распорядился провести проверку всего автобусного парка.
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