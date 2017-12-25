Путин поблагодарил руководство Федерального собрания за работу

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Президент России Владимир Путин поблагодарил российских парламентариев за оперативное принятие законопроектов в сфере демографии. Он пояснил, что речь идет о расширении способов использования "материнского капитала" и о поддержке семей с первым ребенком, а также с льготной ипотекой.

Владимир Путин в понедельник проводит встречу в Кремле с руководством Федерального собрания. На ней присутствуют председатель Госдумы, вице-спикеры, руководители фракций и думских комитетов. Обсуждаются итоги законотворческой деятельности в 2017 году и законодательные планы на следующий год.

Как рассказал Путин, Москва не будет ограничивать общение парламентариев разных стран. "Важно, что несмотря на известные ограничения, в том числе связанные с деятельностью представительных органов власти, тем не менее, эти контакты (с другими зарубежными коллегами) продолжаются", - сказал глава государства.

Путин также поблагодарил российских парламентариев за оперативное принятие законопроектов в сфере демографии. "Считаю важным и сказать вам спасибо за то, что вы достаточно быстро отреагировали на предложения в сфере демографии", - приводит его слова "Интерфакс".

В целом Путин отметил, что обе палаты за прошедший год провели значительную работу по законодательному обеспечению жизнедеятельности государства. "По всем направлениям принимались очень важные, подчас жизненно важные решения и в области экономики, и в социальной сфере, и в области внешней политики, и в сфере безопасности", - добавил он.

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