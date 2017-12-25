Экс-руководитель Росавиации назначен замглавы Минтранса

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Бывший глава Росавиации Александр Юрчик назначен заместителем министра транспорта России, курирующим авиаотрасль. Такое решение приняло правительство страны.

Экс-руководитель Росавиации Александр Юрчик назначен заместителем министра транспорта. Теперь он будет курировать авиацию, сообщает ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса России.

"Да, подтверждаем назначение", - сообщил официальный представитель Минтранса.

Юрчик возглавлял Федеральное агентство воздушного транспорта с 2005 по 2007 годы.