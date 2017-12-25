Российские войска могут вернуться в Сирию в случае необходимости

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Владимир Путин заявил, что Россия продолжит борьбу с терроризмом, в том числе на территории Сирии. По словам главы государства, российские войска в случае необходимости будут работать точечно на территории САР.

Россия продолжит бороться с терроризмом, в том числе на территории Сирии, если такая необходимость возникнет. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на российского президента Владимира Путина.

"Широкого, такого, как было до этого момента времени, применения Вооруженных сил Российской Федерации в Сирии не требуется, но два пункта базирования у нас есть, и мы, конечно, борьбу с терроризмом, в том числе на территории Сирии, продолжим. Если потребуется, будем точечно там работать", - сказал президент на встрече с руководством Федерального Собрания.

Владимир Путин 11 декабря прибыл на авиабазу Хмеймим в Сирии, где выступил перед военными и отдал приказ начать вывод значительной части российского воинского контингента из этой страны. Министр обороны Сергей Шойгу 22 декабря доложил о выполнении приказа верховного главнокомандующего о выводе российских войск из САР.