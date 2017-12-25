Путин предложил продлить амнистию капитала

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Итоги работы за 2017 год подвел Владимир Путин на встрече с руководством Федерального собрания. Президент отметил большую работу верхней и нижней палат парламента во всех сферах. На встрече говорили об острых социальных вопросах, подготовке к выборам. Особое внимание уделили внешней политике.

Этот тот редкий случай, когда за одним столом с президентом председатели обеих палат парламента, руководители фракций и комитетов. Подводят итоги уходящего 2017 года, сообщает "ТВ Центр".

"По всем направлениям принимались очень важные, подчас жизненно важные решения и в области экономики, в социальной сфере, в области внешней политики, в сфере безопасности. Хочу тоже сказать вам спасибо за то, что быстро отреагировали на предложения в сфере демографии. Более широкое использование материнского капитала семейного и все, что связано с поддержкой российских семей, где рождается первый ребенок, второй, третий, ипотека льготная", - отметил Путин.

К президенту парламентарии пришли с конкретными инициативами. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко просит распространить программу ремонта поликлиник и на детские больницы. 16% из них нуждаются в ремонте. Еще одна инициатива: перевести закупку лекарств для больных с редкими заболеваниями с регионального уровня на федеральный. Путин пояснил: неважно, кто закупает, а на что. Финансирование в ближайшем будущем увеличат.

"Главное, что вы, Владимир Владимирович, объявили о выдвижении в конце уходящего года кандидатом в президенты на предстоящих выборах. В этот момент, по-моему, вся страна одновременно дружно выдохнула и сказала: наконец-то. Я думаю, что не только в России. И главное, снялось нараставшее напряжение в ожидании вашего решения", - сказала Матвиенко.

Изоляция России провалилась, добавляет Матвиенко. На ту же Ассамблею межпарламентского союза в Петербург в октябре этого года приехали представители более 160 стран. Диалог ведется непрерывно. Россия, отметил президент, открыта к любым контактам и никому, ничего запрещать не будет. Те же резонансные поправки в закон "Об иноагентах" приняты как зеркальная мера.

"В известной, достаточно мощной стране за океаном наши средства массовой информации начали ставить в разряд иностранных агентов, причем, регулирование там этих иностранных агентов гораздо более жесткое, чем то, которое предложено в нашем законе. В этой связи — это не решение, это пока только мысли вслух — нам ни в коем случае нельзя сужать пространство свободы в интернете. Надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в сети интернет, в социальных сетях, насколько они широко вовлечены в нашу внутриполитическую жизнь. В том числе надо будет внимательно проанализировать, как они себя ведут, будут себя вести в ходе президентской избирательной кампании", - заявил Путин.

Делегация Госдумы только что вернулась из Пакистана, где прошла межпарламентская конференция по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом. В качестве успешного примера там приводят операцию наших ВКС в Сирии. Вместе с тем, на карте мира все еще много "болевых точек".

"Вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, который окопался в Афганистане, где есть серьезная подпитка через наркотики, продажу их и собственно за тот период времени, пока там находятся объединенные силы во главе с США, по мнению пакистанской стороны и иранской стороны, которая граничит с этой территорией, количество некрополей увеличилось в 1000 раз, увеличилось в десятки раз количество нарколабораторий", - отметил Вячеслав Володин.

Ситуация после сокращения американского контингента в регионе действительно обострилась, добавляет Путин. Однако без американцев было бы еще хуже. Нужно объективно подходить к делу. Прагматичный подход президент предлагает и в отношении амнистии капитала. Предприниматели, переводящие свои активы в Россию из-за границы, должны быть освобождены от уплаты подоходного налога. При этом и другие меры поддержки следовало бы продлить. Важным событием 2018, безусловно, будут выборы президента. Избирательная кампания набирает обороты. Вместе с тем, в завершении встречи Владимир Путин рекомендовал парламентариям не уходить в выборы с головой, а сосредоточиться на своей непосредственной работе.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".