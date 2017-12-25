В результате пожара в доме на севере Москвы пострадал один человек
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Один человек пострадал при пожаре в жилом доме Головинского района Москвы. Возгорание ликвидировано.
В одном из жилых домов Головинского района Москвы произошел пожар. В результате происшествия пострадал один человек, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по городу.
Возгорание площадью пять квадратных метров произошло в жилом доме по адресу: улица Флотская, дом №24.
Пожар ликвидирован.