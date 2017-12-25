Мутко заявил о готовности уйти с поста главы оргкомитета ЧМ-2018

Теги: Спорт футбол мутко россия чемпионат мира

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что готов покинуть пост главы оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам, он внесет такое предложение, однако решать этот вопрос будут российские власти. Зампред правительства намерен сосредоточиться на государственной работе.

Вице-премьер Виталий Мутко заявил о готовности покинуть пост главы оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".

"Думаю, что предложу такие вещи, но решать будут глава государства, председатель правительства и наблюдательный совет. Но логика к этому диктует. Я сосредоточился на государственной работе", - сказал он.

Ранее стало известно, что по итогам исполкома Российского футбольного союза Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС. Исполняющим обязанности руководителя организации стал ее генеральный директор Александр Алаев.