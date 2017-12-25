Пранкеры выяснили причину нежелания НАТО принимать Украину

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Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов дозвонились до главы Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли. Они представились спикером Верховной рады Украины Андреем Парубием и сообщили, что Киев якобы боится проводить референдум по вопросу о вступлении в альянс, поскольку украинцы могут проголосовать против.

Президент Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли стал жертвой розыгрыша российских пранкеров Алексея Столярова (Lexus) и Владимира Кузнецова (Vovan). Запись разговора опубликована на YouTube.

Они дозвонились до Алли и от имени спикера Верховной рады Андрея Парубия пожаловались, что Киев боится проводить референдум по вопросу о вступлении в НАТО якобы из-за того, что украинцы могут проголосовать против. В ответ Алли указал, что страны — члены альянса считают этот процесс преждевременным, передает РИА Новости.

"Референдум очень важен, но важно и исполнение Минских соглашений. Поэтому вам следует понять, как вести эти два процесса параллельно, ведь от того, насколько успешным будет выполнение Минских соглашений, зависит настроение стран — членов НАТО", — подчеркнул он.

По его словам, многое также зависит от формулировки вопроса на референдуме. В частности, если Украина укажет, что хочет инициировать скорейшее вступление в НАТО, то результаты могут разочаровать киевские власти.

"А если вы ставите вопрос таким образом, что мы хотим запустить процедуру, чтобы в будущем, возможно, рассмотреть вступление в НАТО, то это будет более правильно, потому что в такой формулировке не будет серьезной провокации по отношению к России, чего опасаются некоторые страны", — добавил он.

Кроме того, Vovan и Lexus предупредили Алли, что Россия якобы разработала новый вид "психологического оружия". Речь идет о видеоклипе, который содержит 25 кадр. Ролик, по их словам, называется "Как поднять бабла". А еще они рассказали об "опасной книге", которая была выпущена в России под названием "Вован и Лексус, или По ком звонит телефон". Алли пообещал, что обязательно передаст генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу эту информацию.

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