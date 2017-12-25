Группа ГАЗ: во время ДТП в Москве водитель автобуса не пытался тормозить

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Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве, не пытался тормозить. Как сообщила группа ГАЗ, являющаяся производителем автобуса, по результатам предварительного анализа происшествия, в начале движения колеса транспортного средства были вывернуты вправо. В компании также подчеркнули, что при торможении двигателем автобус гарантированно остановился бы.

Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход в Москве, не пытался тормозить. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании-производителя автобуса "Группа ГАЗ".

По результатам предварительного анализа происшествия выяснилось, что колеса автобуса в начале движения были вывернуты вправо - в направлении тротуара.

"При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился", - сообщила группа ГАЗ.

Точная причина аварии будет определена по результатам технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных для подобных случаев экспертиз.

ДТП произошло у станции метро "Славянский бульвар" 25 декабря. Автобус филиала "Мострансавто" въехал в подземный переход станции. Погибли четыре человека. Среди них один ребенок. В связи с трагедией мэр Москвы Сергей Собянин распорядился провести проверку всего автобусного парка.