В Петербурге мужчина попытался зарезать водителя автобуса с детьми

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В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной мужчина с ножом напал на водителя детского автобуса. Это произошло на глазах у детей, которых перевозил шофер. Пострадавший получил удар холодным оружием. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге мужчина на Range Rover атаковал водителя автобуса с детьми. При этом он нанес ему удар ножом. Это произошло на глазах у несовершеннолетних пассажиров, передает "Фонтанка".

Все началось с того, что мужчине не понравились действия водителя автобуса, который якобы его "подрезал". После этого иномарка перегородила путь автобусу. Из внедорожника выскочил владелец. К нему вышел шофер автобуса, который тут же получил удар ножом. Нападавший, после этого, скрылся.

Пострадавший в тяжелом состоянии направлен в Александровскую больницу. У него проникающее ранение.

По словам вице-губернатора по внутренней политике правительства Петербурга Константина Серова, после случившегося всех пассажиров, направлявшихся в Кировск с детского мероприятия, доставили в администрацию Невского района. Там им предложили еды и чая. Затем их развезет по домам другой водитель.